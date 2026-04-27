Kastamonu'da kayıp kadın çayda ölü bulundu
Kastamonu'da kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Emine Yetgin, Araç Çayı'nda ölü bulundu
Giriş: 27 Nisan 2026 - 01:08
Araç ilçesi Yeşilova köyünde Emine Yetgin'in (66) evine dönmemesi üzerine yakınları dün kayıp ihbarında bulundu.
ÇAYDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. AA'nın haberine göre, Yetgin'in cansız bedeni köye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Araç Çayı'nda bulundu.
Yapılan ilk incelemede Yetgin'in çaya girdikten sonra akıntıya kapıldığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ