Kastamonu'da geçen yıl 15 Ekim'de, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ender Telli ile eşi Burçin Sevgi Telli arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmış, Ender Telli tabancasıyla ateş ederek eşini öldürmüştü.

"DİYECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Ender Telli savunmasında, cinayeti planlayarak ya da tasarlayarak işlemediğini ifade ederek beraatını talep etti. Pişman olduğunu ifade eden Ender Telli, "Lehime olan hükümleri uygularsanız sevinirim, adaletinize sığınıyorum. Başka da diyebileceğim bir şeyim yok" diye konuştu.