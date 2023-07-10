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        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 12:13
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

        Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü, 2 çocuğun da yaralandığı kazada ciple çarpışan kamyonun şoförü M.T. tutuklandı.

        Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kastamonu-Tosya kara yolu Akkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Rıdvan Keskin (39) yönetimindeki 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, şarampole devrildi. Kazada ailesi ile Karadeniz turuna çıkan çıkan cip sürücüsü Rıdvan ve eşi Naciye (37) ile bebekleri Miranmir Keskin (1) yaşamını yitirdi, çocukları Emre (13) ve Devran (11) ile kamyon sürücüsü M.T. ise yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı çocuklar ise Kastamonu'da yapılan ilk müdahalenin ardından ailenin yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesine sevk edildi. Kazada ölen Rıdvan ve eşi Naciye ile bebekleri Miranmir Keskin'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

        2023-07-10 12:12:09

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