Kastamonu'da polis memuru tabanca ile eşini öldürdü

KASTAMONU'da polis memuru E.T., tartıştığı eşi B.S.T.’yi tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Kastamonu iline bağlı Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; polis memuru E.T. , aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine eşi B.S.T.’yi tabancayla vurdu. Evden gelen silah seslerinin duyulmasının ardından ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde 1 çocuk annesi B.S.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşini vuran polis memur E.T. ise teslim oldu ve gözaltına alındı. Kastamonu Valiliği olay ile ilgili adli tahkikatın başladığını duyurdu.