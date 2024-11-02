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        Bakan Yumaklı: İç cephenin güçlendirilmesini sağlayacağız

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz için AK Parti ve Cumhur İttifakı ile el ele, omuz omuza, iç cephenin güçlendirilmesini sağlayacak, inşallah bütün unsurlarıyla, bu ülkenin istiklaline, istikbaline kasteden herkesin karşısına bir yumruk gibi dikilmiş olacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:10
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        Bakan Yumaklı: İç cephenin güçlendirilmesini sağlayacağız
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz için AK Parti ve Cumhur İttifakı ile el ele, omuz omuza, iç cephenin güçlendirilmesini sağlayacak, inşallah bütün unsurlarıyla, bu ülkenin istiklaline, istikbaline kasteden herkesin karşısına bir yumruk gibi dikilmiş olacağız" dedi.

        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde AK Parti Seydiler İlçe Kongresi'ne katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için canla başla çalışacaklarını belirterek, "AK Parti millete ayar vermek isteyenlerin değil, millet iradesine hürmet gösterenlerin partisi olmuştur. Vesayetin değil, özgürlüklerin ve vatanın bekası için çalışanların gönül birliğinin olduğu bir parti olmuştur. Bu sayede, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda ülkemizin, milletimizin önünde yeni ufuklar açılmıştır. İnşallah Türkiye'nin yeni yüzyılında da bu zamana kadar olanların çok daha ötesinde, bu memlekete yeni hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Birçok konuda devrim niteliğinde işler yapıldı. Ama en önemlisi şuydu; artık devlet kendisine gidilen değil, vatandaşına giden bir siluete dönüşmüştür. Bunun son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bundan sonra öyle olmaya devam edecek" dedi.

        'BUNUN BİR KARŞILIĞI, BİR ANLAMI VAR'

        Milleti ile bütünleşmiş bir devletin, bulunduğu coğrafyada söz sahibi olacağını aktaran Yumaklı, "Bugün dünyada, 7 Ekim 2023'ten bu yana neredeyse 50 bine yakın insanın hayatına kasteden bir katiller şebekesinin karşısında tek söz söyleyen ülke Türkiye Cumhuriyeti, tek söz söyleyen devlet adamı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bunun ne anlama geldiğini belki bulunduğumuz yerden çok anlama imkanımız olmuyor; ama muhataplarımızla her konuştuğumuzda bunun kıymetini bize ifade ediyorlar. Çünkü bunun bir karşılığı, bir anlamı var. Cumhurbaşkanımızın özellikle son dönemde ifade etmiş olduğu, iç cepheyi güçlendirme konusunun da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkemiz için AK Parti ve Cumhur İttifakı ile el ele, omuz omuza iç cephenin güçlendirilmesini sağlayacak, inşallah bütün unsurlarıyla, bu ülkenin istiklaline, istikbaline kast eden herkesin karşısına bir yumruk gibi dikilmiş olacağız" diye konuştu.

        'BİZİM SÖZÜMÜZ SENETTİR'

        Millete hizmet için çalışırken türlü dezenformasyonların olacağını söyleyen Yumaklı, "Akla hayale gelmeyen iftiralar, çarpıtmalar, yalanlar olacak. Ne söylediysek yaparız, bizim sözümüz senettir. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Hem Kastamonu için hem bütün Türkiye için söylüyorum; bizim milletten başka hiçbir gayemiz ve amacımız olamaz, olmayacaktır. Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek üzere bizler talibiz. Bu zamana ne kadar nasıl çalıştıysak, bunu 2 katına, 3 katına çıkartacağız. Bundan 1,5 sene önce bu ülkede asrın felaketi gerçekleşti, 11 şehir etkilendi. O gün Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse, bugün onların yapıldığını görüyoruz. Bugünler de geçecek. Oraya harcadığımız bütün enerjimizi, kaynağımızı Türkiye'nin hizmetlerine ayırma ve harcama imkanına kavuşmuş olacağız. O zaman bizim önümüzde hiç kimse duramayacak" açıklamasında bulundu. Yumaklı, konuşmasının sonunda dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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