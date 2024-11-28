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        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; baba ve engelli oğlu öldü (3)

        YENİEVE TAŞINMAK İSTEMEMİŞDönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in, yangında hayatını kaybeden Sabri Gizli'yi, 2 oğlu ile yaşadığı ahşap evde 2018'de ziyaret ettiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:45
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        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; baba ve engelli oğlu öldü (3)
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        YENİEVE TAŞINMAK İSTEMEMİŞ

        Dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in, yangında hayatını kaybeden Sabri Gizli'yi, 2 oğlu ile yaşadığı ahşap evde 2018'de ziyaret ettiği ortaya çıktı. Köy muhtarı aracılığıyla haberdar olduğu ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret eden Kaymakam Pişkin'in, ailenin kalması için yeni bir ev yapımı talimatı verdiği öğrenildi. Aynı köyde 2022 yılında yeni evin inşaatının tamamlandığı ancak baba Salih Gizli'nin yeni eve taşınmak istemediği, kendi emekleri ile yaptığı eski evinde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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