Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; baba ve engelli oğlu öldü (3)

YENİEVE TAŞINMAK İSTEMEMİŞ

Dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in, yangında hayatını kaybeden Sabri Gizli'yi, 2 oğlu ile yaşadığı ahşap evde 2018'de ziyaret ettiği ortaya çıktı. Köy muhtarı aracılığıyla haberdar olduğu ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret eden Kaymakam Pişkin'in, ailenin kalması için yeni bir ev yapımı talimatı verdiği öğrenildi. Aynı köyde 2022 yılında yeni evin inşaatının tamamlandığı ancak baba Salih Gizli'nin yeni eve taşınmak istemediği, kendi emekleri ile yaptığı eski evinde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.