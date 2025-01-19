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        Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:08 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:11
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        Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde Y.A., birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Erdoğan Gür'ü (40) kazara av tüfeği ile vurdu. Gür hayatını kaybederken, Y.A. gözaltına alındı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Alayazı köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Y.A., domuz avına çıktığı arkadaşı Erdoğan Gür'ü av tüfeğiyle iddiaya göre kazara vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Erdoğan Gür'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Y.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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