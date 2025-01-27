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        Taşköprü Sarımsağı'nın ekimi erken başladı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen sarımsağın ekimine bu yıl erken başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 20:11 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:15
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        Taşköprü Sarımsağı'nın ekimi erken başladı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen sarımsağın ekimine bu yıl erken başlandı.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının yaşanmamasından dolayı Taşköprü ilçesinde sarımsak ekimi öne çekilerek ocak ayının son haftasında yapılmaya başlandı. Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet İpek, ilçede 2025 yılı sarımsak üretimi rekolte beklentisinin 25 bin dönüm arazide 30 bin ton olmasını hedeflediklerini söyledi. İpek "Taşköprülü üreticilerin sarımsak üretimi Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 20’sini tek başına karşılıyor. Kastamonu Taşköprü’de 4 bin aile geçimini sarımsak üretimi yaparak karşılıyor" dedi.

        Çetmi köyünde 30 yılı aşkın süredir sarımsak üreticiliği yapan Şahin Akdağ “Sarımsaklarımızı bu mevsimde hava şartlarına, iklim şartlarına uygun olarak ekimini yapmaya başladık. Allah nasip ederse temmuz ayının 10-15’i arası da hasat dönemini tamamlayacağız. Bu önümüzdeki dönem sulama işlemleri ve çapa işlemleri gerçekleştireceğiz" dedi.

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