Köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Taşköprü-Hanönü kara yolu Kornapa köyü mevkisinde meydana geldi. Sinan Dündar'ın kontrolünü yitirdiği 34 YT 4306 plakalı otomobil, yoldan çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak tekrar yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sinan Dündar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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