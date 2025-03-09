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        Köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü Sinan Dündar (26), hayatının kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:35
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        Köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü Sinan Dündar (26), hayatının kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Taşköprü-Hanönü kara yolu Kornapa köyü mevkisinde meydana geldi. Sinan Dündar'ın kontrolünü yitirdiği 34 YT 4306 plakalı otomobil, yoldan çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak tekrar yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sinan Dündar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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