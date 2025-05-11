Kastamonu-Tosya yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Kastamonu- Tosya kara yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri çamurla kaplanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Tosya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Kaleyakası mevkisinde sele neden oldu. Yoğun su birikintisi ve taşkınlar nedeniyle Kastamonu- Tosya kara yolu ulaşıma kapandı. Seyir halinde olan birçok araç yolda oluşan çamur yığını nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı.