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        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 00:38 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:40
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        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Cide Otogar Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücü D.G. yönetimindeki 78 EC 856 plakalı otomobil ile Y.K. idaresindeki 54 PD 095 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada D.G.’nin kullandığı otomobilde bulunan M.K. isimli çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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