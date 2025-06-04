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        Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:44 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:44
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        Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Bartın-İnebolu yolu Yenice Mahallesi yakınında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan Cide'ye giden ailenin içerisinde bulunduğu Ahmet Sözen yönetimindeki 34 MVY 129 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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