Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Park halindeki otomobile çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, park halindeki otomobile arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 08:24 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki otomobile çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, park halindeki otomobile arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü A.E. (61), yaralandı.

        Olay, saat 06.00 sıralarında, Tosya Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 KA 462 plakalı kamyonet, sürücüsü A.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp caddede park halindeki otomobile arkadan çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü A.E., ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çalınan motosiklet Karabük'te bulundu
        Kastamonu'da çalınan motosiklet Karabük'te bulundu
        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yara...
        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yara...
        Küre'de bayramlaşma programı ve pilav şöleni yapıldı
        Küre'de bayramlaşma programı ve pilav şöleni yapıldı
        Hanönü'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Hanönü'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kamp yapıyor
        Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kamp yapıyor
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını uyarısı:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını uyarısı: