Kastamonu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Devrekani ilçesi kırsalında vatandaşlarca doğada bitkin halde bulunan kızıl şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan şahin, kurumun veteriner hekimince muayene edildi.

Yara ya da kırığa rastlanılmayan şahinin kafa kısmında şişlik bulunduğu tespit edildi. Şahin, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğaya salınacak.





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