Kastamonu'da sis etkili oluyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Kent merkezini Cide, Ağlı, Şenpazar ve Azdavay ilçelerine bağlayan kara yolunun Seydiler ilçesi mevkisi ile Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz mevkisinde sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düşüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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