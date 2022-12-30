Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu ile reçeteye tabi hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenekler ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

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