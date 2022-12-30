Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içki satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Emirli köyünde belirlenen ikamet ve müştemilatında yapılan aramada 160 litre damıtılmış alkol, 8 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.





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