Atıl tarlalara siyez buğdayı eken genç çiftçi, ürünlerini Türkiye geneline pazarlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıl tarlalara siyez buğdayı eken genç çiftçi, ürünlerini Türkiye geneline pazarlıyor

AA

Atıl tarlalara siyez buğdayı eken genç çiftçi, ürünlerini Türkiye geneline pazarlıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Yüksekokulu bitirdikten sonra köyüne dönerek yıllardır boş bırakılan araziye ata tohumu siyez buğdayı eken Yasin Ciğerci, her geçen gün artırdığı ürün çeşidini Türkiye geneline pazarlıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Av ve Yaban Hayatı Bölümünü bitirdikten sonra İhsangazi ilçesindeki köyleri Aliçelebi'ye yerleşen Ciğerci, yıllardır ekilmeyen tarlalarına "Hitit buğdayı" olarak bilinen ve asırlardır genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayı ekmeye başladı.

Bir süre sonra babası Sebahattin Ciğerci ile köylerine değirmen kuran Ciğerci, değirmende işledikleri undan erişte, makarna, ekmek, tarhana, galeta, şekerpare ve gevrek başta olmak üzere 12 çeşit ürün imal etti.

Ciğerci, AA muhabirine, İhsangazi için siyezin çok önemli olduğunu anlattı.

Yüksekokulda okuduğu yıllarda babasının emekli olduğunu belirten Ciğerci, "Birinin bu işi yapması gerekiyordu. Herkes memur olursa, başka yere giderse bu işler yapılamaz. Babam bana iki seçenek sunmuştu, 'Memur mu, çiftçi mi olmak istersin?' dedi. Ben de zoru tercih ettim. Siyezin anavatanı İhsangazi. 'Buna değer katmazsam kimse katmaz, sahip çıkmazsam kimse çıkmaz.' diyerek yola koyuldum." dedi.

Okul bittikten sonra siyez ekmeği üretmeye başladıklarını aktaran Ciğerci, "Köyde atıl tarlalarımız vardı. Onlara siyez buğdayı ektik. Siyez buğdayından başkasının değirmenini kullanarak un ürettik. Bulgurun yanı sıra undan başkasının fırınında ekmek ürettik, evde erişte yapıp bunları pazarda satmaya başladık. İşe pazarda başladık." diye konuştu.

Daha sonra kendi değirmenlerini kurduklarını dile getiren Ciğerci, şöyle devam etti:

"Siyezin kalbi burası. Yeni ürünler üretip satmaya başladıkça pazar bize yetmemeye başladı. Diğer illere nasıl satarız diye düşünürken, elektronik ticaret ile ilgili araştırma yapmaya başladım. Sosyal medyadan siyezi tanıtmaya başladım. Sosyal medya üzerinden ve kurduğum web sitesinden satışlara başladım. Televizyon programlarına konuk oldum. Sonra bir televizyon programı için siyez ekmeği belgeselini çektik."

- Hedefi çevresinde ekilmeyen tarlaları kiralayıp daha fazla alanda üretim yapmak

Ciğerci, çiftçilikten pazarlamaya kadar her şeyi kendilerinin yaptığına işaret ederek, "Tarlada ilaç ve gübre kullanmadan ürettiğimiz siyezi kendi taş değirmenimizde işleyip çeşitli ürünler ortaya çıkarıyoruz. Üretici ve işleyen olarak ürünlerimi Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Pazarlamada sıkıntı çekmiyorum. Kendi pazarlama ağımı oluşturdum. 'İhsangazi Siyez' markasını anlaşmalı kargo firmasıyla 81 ile ulaştırıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha fazla arazide ekim yapmak istediğini vurgulayan Ciğerci, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 dönüm yer ekerek 25 ton civarında ürün elde ediyoruz. Bu bize yetmiyor. Çevredeki üreticilerden de 40 tona yakın siyez alıyoruz, bunu işliyoruz. Çevremizde tarlasını ekmeyenler de var. Kendi traktörümüz yok. Şimdiki hedefim bir traktör alıp çevrede ekilmeyen diğer tarlaları kiralayıp daha fazla yer ekip ekonomiye katkı sağlamak. Bu sayede çevredekiler de para kazanmış olacak."

Talep üzerine geçen yıl karabuğday da ektiğini belirten Ciğerci, "İyi sonuç aldık. İsteyene karabuğday unu da gönderiyorum. Karabuğdayın da siyez ununun da talebine yetişemiyorum." dedi.

Gençlere çiftçilik yapmalarını öneren Ciğerci, "Her ilin kendine özgü bir ürünü vardır. Bu ürünü üretebilirsiniz. Bunu yapmaktan korkmayın." tavsiyesinde bulundu.

Baba Sebahattin Ciğerci de sosyal medya üzerinden oğlunun satış yapması sayesinde ticaretlerini geliştirdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı tahribat gideriliyor
YEREL HABERLER Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışın yol ...
Şiddetli yağışlardan etkilenen Kastamonu'daki Horma Kanyonu yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Şiddetli yağışlardan etkilenen Kastamonu'daki Horma ...
Kastamonu'da ismi tarihe geçen insanların resmedildiği sergi açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da ismi tarihe geçen insanların ...
Kastamonu'da 23 ülkenin katılımıyla "Türk Dünyası Günleri" düzenlenecek
YEREL HABERLER Kastamonu'da 23 ülkenin katılımıyla "Türk Dünyası ...
Tosya ve Hanönü'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı
YEREL HABERLER Tosya ve Hanönü'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" ...
Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından temizlik ve yol onarım çalışması başladı
YEREL HABERLER Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından temizlik ve ...
Tosya'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
YEREL HABERLER Tosya'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini kahverengiye çevirdi
YEREL HABERLER Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini ...
Kastamonu'da hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da hafif ticari aracın çarptığı kişi ...
Tosya'da "Geleceğin Sınıfı" açıldı
YEREL HABERLER Tosya'da "Geleceğin Sınıfı" açıldı
Bozkurt'ta heyelan nedeniyle 11 köyün bağlantı yolu çöktü
YEREL HABERLER Bozkurt'ta heyelan nedeniyle 11 köyün bağlantı yolu ...
İnebolu'da selin ardından yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER İnebolu'da selin ardından yaralar sarılıyor
Kastamonu'da sel nedeniyle mahsur kalan hastaların yardımına UMKE koştu
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel nedeniyle mahsur kalan hastaların ...
Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi
YEREL HABERLER Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, İnebolu ve Bozkurt ilçelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, İnebolu ve Bozkurt ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.