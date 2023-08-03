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        THK Kastamonu'ya yamaç paraşütü sporunu kazandıracak

        Türk Hava Kurumu (THK) Kastamonu Şubesi Başkanlığınca yamaç paraşütü sporunun kente kazandırılması için çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:58
        THK Kastamonu'ya yamaç paraşütü sporunu kazandıracak

        KASTAMONU (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Kastamonu Şubesi Başkanlığınca yamaç paraşütü sporunun kente kazandırılması için çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

        Şubeden yapılan yazılı açıklamada, Tahir Altıkulaçoğlu, 2023 etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütü için yer keşiflerin tamamlandığı belirtildi.

        Açıklamada, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından talep edilen uzman ekiple dronla hava ve yer ölçümleri ile analizlerin yapıldığı kaydedilerek, "İnebolu, Devrekani ve Pınarbaşı ilçelerimizde yer keşiflerimizi tamamladık. Uzmanlar tarafından oluşturulacak raporlar doğrultusunda yamaç paraşütü çalışmalarımız mülki amirlerimizin de destekleri ile devam edecek olup Kastamonu'da havacılık sporunun sevdirilmesi ve turizme kazandırılması için birçok faaliyeti hayata geçireceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

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