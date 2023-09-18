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        Horma Kanyonu'na ağaç kesilmeden yapılan yürüyüş yolu ziyaretçi sayısını üçe katladı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'na yapılan ve inşası sırasında güzergahtaki ağaçların kesilmesine izin verilmeyen ahşap platform, daha çok kişinin kanyonu ziyaret etmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:48
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        Horma Kanyonu'na ağaç kesilmeden yapılan yürüyüş yolu ziyaretçi sayısını üçe katladı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'na yapılan ve inşası sırasında güzergahtaki ağaçların kesilmesine izin verilmeyen ahşap platform, daha çok kişinin kanyonu ziyaret etmesini sağladı.

        Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu'nun turizme kazandırılması kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, kanyon girişinden Ilıca Şelalesi'ne kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik mesafenin ahşap yürüyüş yoluyla geçilmesi için 2016'da çalışma başlatıldı.

        Kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, birçok yerde yüzde 100'e yakın eğim bulunan kayalara vidalarla monte edildi. Zaman zaman tabandan yüksekliği 60 metreyi bulan platform 2019'da tamamlandı.

        Platformdan geçerken kanyonun tüm doğal güzelliklerini görme imkanı bulan turistler, yürüyüş sonunda doğal havuz niteliğindeki Ilıca Şelalesi'ne ulaşıyor.

        İnşaat sırasında kanyonun doğal güzelliklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösterilen yolun geçtiği yerlerde ağaç kesilmedi, platform doğal yapıya uygun hale getirildi.

        Doğal güzellikleriyle tanınan bölge, ahşap platformun inşasının ardından her yıl daha fazla ziyaretçinin rotasında yer almaya başladı.

        Platformun yapıldığı 2019'da 50 bin turist bölgeye gelirken, bu yılın 8 ayında ziyaretçi sayısı 150 bine yaklaştı.

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, ilçenin kanyonları, mağaraları ve şelaleleri ile ünlü olduğunu söyledi.

        Horma Kanyonu'na ahşap platform inşa edilirken, doğal yapıya çok dikkat edildiğine dikkati çeken Yaşar, "Horma Kanyonu'nun yolu yapılırken sadece orada bir yapı ortaya çıksın istemedik, aynı zamanda doğaya da zarar vermeyelim dedik." ifadelerini kullandı.

        - "Ağaçların gelişmesine imkan tanıyacak şekilde yolu devam ettirdik"

        Yolun ağaçlara göre yapıldığını anlatan Yaşar, "Platformun denk geldiği yerlerdeki ağaçları kesmedik. Ağaçların gelişmesi ve büyümesine imkan tanıyacak şekilde yolu devam ettirdik." diye konuştu.

        Kanyonu ziyaret eden doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de kanyonun çeşitli ağaç türlerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Keleş, "Bunlardan biri de şimşir ağaçları. Bu ağaçlar çok zor yetişir. Bu ağaçların kesilmediğini görüyoruz. Kanyondaki yürüyüş yolunu ağaçlara göre yapıp ağaçlara kıymadıkları için yapanlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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