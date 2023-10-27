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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İhsangazi ilçesini ziyaret etti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İhsangazi ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:05
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İhsangazi ilçesini ziyaret etti
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İhsangazi ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu'nu ziyaret eden Dallı, ilçe hakkında bilgi aldı.

        Dallı, daha sonra İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık'ı ziyaret etti.

        İlçedeki coğrafi işaretli siyez üretimi ile ilgili bilgi edinen Dallı, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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