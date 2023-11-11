Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Kastamonu'nun İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Okluca Mahallesi mevkisinde "Cumhuriyete nefes" sloganıyla 150 fidan dikildi. Programa İhsangazi Kaymakam Vekili Neslihan Sönmezoğlu, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Orman İşletme Müdürü Nihat Ertürk ve öğrenciler katıldı.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kozlu mevkisinde düzenlenen fidan dikme programında 350 fidan toprakla buluştu.

Programa Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci ile Belediye Başkanı Serkan Uçar, Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Değirmenci, öğrencilerle fidan dikti.