Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aşağıçakırçay köyü yakınlarında M.A'nın kullandığı 57 AAG 029 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Yaralanan sürücü ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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