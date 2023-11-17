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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:46
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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Aşağıçakırçay köyü yakınlarında M.A'nın kullandığı 57 AAG 029 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole düştü.

        Yaralanan sürücü ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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