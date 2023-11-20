Kastamonu'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Taşköprü ilçesinde H.E'nin ikametinde, Daday ilçesinde ise K.K. ve K.Ö'nün üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda bir miktar metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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