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        Kastamonu'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:53
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        Kastamonu'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Taşköprü ilçesinde H.E'nin ikametinde, Daday ilçesinde ise K.K. ve K.Ö'nün üzerinde arama yapıldı.

        Aramalarda bir miktar metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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