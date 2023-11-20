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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'da, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:23 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:33
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'da, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Odayboğazı mevkiinde başlayan kar yağışı, Isırganlık ve Esentepe'de artarak devam ediyor. 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğunlaşan kar yağışıyla görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.

        Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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