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        İhsangazispordan, kale direğinin belirlenen ölçülerde olmadığı için iptal edilen maçla ilgili açıklama

        İhsangazispor Kulüp Başkanı Orhan Tutar, 1. Amatör Kümede Taşköprüspor ile oynayacakları maçın iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:12
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        İhsangazispordan, kale direğinin belirlenen ölçülerde olmadığı için iptal edilen maçla ilgili açıklama
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        İhsangazispor Kulüp Başkanı Orhan Tutar, 1. Amatör Kümede Taşköprüspor ile oynayacakları maçın iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

        Tutar, yaptığı yazılı açıklamada cumartesi günü İhsangazi'de oynanması gereken maçın Taşköprüspor'un itirazı üzerine iptal edildiğini hatırlattı.

        Tutar, şunları kaydetti:

        "İtiraz sonrasındaki ölçümlerde kale direklerinin bir tanesinde yaklaşık 15 santimetrelik bir fark ortaya çıkmıştır. Hakem heyetinin eksikleri gidermek için süre vermesi ve kulübümüzün de eksikleri gidermeye başlamasına rağmen Taşköprüspor yetkilileri bu duruma da yaklaşmamıştır. Bu tutum aslında onların maçı oynamama noktasındaki düşüncelerinin bir tecellisidir. Bunun üzerine yine hakem heyetinin 'her iki kulübünde eşit şartlarda olduğu kulüplerin uygun görmesi halinde maçın bu şekilde de oynanabileceğini' belirtmesine rağmen Taşköprüspor yönetimi ve teknik heyeti maçı oynamayı kabul etmemişlerdir. Kastamonuspor camiasının köklü ve saygıdeğer spor kulübü Taşköprüspor'u bu basit planın dışında tutarak o anki yönetim yetkililerini ve teknik heyeti bu basit plandan dolayı kınıyoruz. Futbol saha içinde 90 dakika oynanan bir oyundur. Bizler İhsangazispor olarak sadece ve sadece saha içinde kalacağız."

        Cumartesi günü İhsangazi ilçesinde yapılması planlanan İhsangazispor ile Taşköprüspor arasında oynanması planlanan maç, Taşköprüspor'un itirazı üzerine, kale direğinin birinin olması gerekenden farklı olduğu belirlenmiş, maç iptal edilmişti.

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