Kastamonu'da ekiplerin kapalı köy yollarını açmak için mesaisi sürüyor Kastamonu'da İl Özel İdare ekiplerinin kapalı köy yollarını açmak için çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da İl Özel İdare ekiplerinin kapalı köy yollarını açmak için çalışmaları devam ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Ağlı'da 1, Azdavay'da 2 ve Küre'de 9 olmak üzere toplam 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için gece gündüz mesailerini sürdürüyor.

Ağlı Kabacı köyü muhtarı Ramazan Turan Kabacı, AA muhabirine, köylerinde 5 mahalle bulunduğunu söyledi.

Kar yağışının ardından köylerinin yolunun ulaşıma kapandığını anlatan Kabacı, "Köyümüzde kış şartları kendisini hissettirmeye başladı. Kaymakamlığımız, Özel İdaremiz yollarımızı açıyor. Devlet bütün imkanlarını kullanıyor. Kar berekettir. Biz mutluyuz, şikayetçi değiliz. Kaymakamlığımıza, Özel İdaremize minnettarız, bizi mağdur bırakmıyorlar." dedi.

Öte yandan AA ekibi kapalı köy yollarının açılmasını dronla görüntüledi.