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        Kastamonu UMKE ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde görev yapan Kastamonu UMKE ekibi, yaşadıklarını unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:28
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        Kastamonu UMKE ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde görev yapan Kastamonu UMKE ekibi, yaşadıklarını unutamıyor.

        Kastamonu Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve depremin ilk anından itibaren depremzedelere yardım için hızla bölgeye giden sağlık personeli, unutamadıkları anları anlattı.

        UMKE ekibinde görevli Aykut Aydınlı, AA muhabirine, depremin hemen ardından Osmaniye'de görevlendirildiğini söyledi.

        Depremi haber alır almaz yola çıktıklarını belirten Aydınlı, "İkinci depremi Osmaniye'de yaşadık. O insanların neler hissettiğini az da olsa anladık. Birçok vakaya gittik." dedi.

        Depremin üçüncü günü 2 kız ve bir erkek olmak üzere 3 kardeşi enkazdan çıkardıklarını anlatan Aydınlı, "O anın mutluluğu bizim için sadece bir dakika sürdü. Çocukları çıkardıktan hemen sonra ailelerinin enkazda can verdiğini öğrendiğimizde çok üzüldük. Faciadan canlı çıkan 3 yavru, bize unutulmaz mutluluk yaşattı." diye konuştu.

        Hataylı Melisa Toksöz ise Kastamonu'da görev yaptığını, aslında kendisinin de bir depremzede olduğunu ifade etti.

        Yakınlarının Hatay'da bulunduğunu ve deprem gecesi annesinin telefonuyla uyandığını dile getiren Toksöz, şöyle konuştu:

        "Telefonu açınca deprem olduğunu öğrendim ve hemen UMKE hareket merkezine geldim, yola çıktık. Osmaniye'ye görevlendirildik. 36 saat sonra 3 canlı çıkardık. O süreç içerisinde uyuma, yeme, içme yok. Onu düşünemiyorsunuz zaten. Tek düşündüğünüz şey oradakileri kurtarmaktı. Enkaz altından 3 kişiyi çıkardığımız an, tarifi olmayan bir an. Yaraları sarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık."

        Uğur Bozaklı da birinin hayatına dokunmanın önemine değinerek, "Depremin 7. günüydü. 163 saat geçmişti. Bize bir ihbar düştü, ses geldiği söylenmişti. Arama kurtarma çalışmalarına başladık. 5 saat süren çalışma sonucu Ömer amcayı çıkardık. Yaşaması mucizeydi. Başka bir enkazda bir köpeğin enkaz başında beklediğini gördüm. Yemek, su verdiğimde yemiyordu. Öylece sahibini bekliyor gibiydi. Sorduğumuzda, enkazda sahibinin öldüğünü öğrenmiştik. Bu beni çok şaşırtmıştı." ifadelerini kullandı.

        Oğuzhan Bozoğlu ise Elazığ depremi ve Bozkurt selinde de görev aldığını ama ilk kez bu kadar büyük bir felaketle karşılaştığını vurgulayarak, "Sahra hastanelerinin kurulumunda ve afet kriz koordinasyon merkezinde görev aldım. Afetin büyüklüğünü net gördük. Devletimizin gücünü orada gördük. Kısa süre içinde sahra hastaneleri kurduk. Bizim için çok acı bir tecrübe oldu. Milletimizin yardımseverliği bizi gururlandırdı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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