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        Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali iptal edildi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağustos ayında düzenlenmesi planlanan 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:11
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        Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali iptal edildi
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağustos ayında düzenlenmesi planlanan 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi.

        Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen festival, Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında ele alındı. Toplantıda, ülke genelinde uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle festivalin iptal edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, düzenleyecekleri 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’ni tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal etme kararı aldıklarını belirterek, "Daha güzel bir Taşköprü için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İlerleyen senelerde Taşköprü’ye ve sarımsağımıza yakışan bir festival yapacağımızdan hemşehrilerimizin şüphesi olmasın." dedi.

        Öte yandan festival, geçen yıl da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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