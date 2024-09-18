Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kayalıklarda mahsur kalan 2 madenci helikopterle kurtarıldı

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 1'i yaralı 2 madenci helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kayalıklarda mahsur kalan 2 madenci helikopterle kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 1'i yaralı 2 madenci helikopterle kurtarıldı.

        Hacıreissökü köyünün ormanlık alanında dün maden arama firmasına bağlı çalışan 5 kişilik ekip, 2 gruba ayrılarak çalışma yaptı.

        Maden arama çalışması sırasında Erkan E. uçurumdan düştü. Arkadaşının düştüğünü gören diğer madenci İdris A. durumu maden arama firmasına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Erkan E. ve yanına inerek bekleyen İdris A'nın yeri gece saatlerinde tespit edildi. Diğer 3 madenci de gece saatlerinde köye ulaştı.

        Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede bulunan Karagöl Çayı mevkisinde arama yapan ekipler, yaklaşık 3 saatlik yürüyüşle 2 madencinin bulunduğu alana ulaştı. Ekipler, yaralının bulunduğu yerden kurtarılması için helikopter istedi.

        Jandarmaya ait helikopter tarafından yaralı Erkan E. ve arkadaşı İdris A. kurtarıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

        Köy muhtarı Cemal Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine köyden bölgeyi bilen iki kişinin de eşlik ettiğini söyledi.

        Ekibin 15 kişiden oluştuğunu anlatan Özcan, "Üç saat yürüme ile kaybolan madencilere ulaşıldı. Helikopter olay yerine geldi. Vatandaşlarımızı aldı." dedi.

        - Kurtarma çalışmasına katılan 82 yaşındaki Özcan: "Ateşin ışığı sayesinde bulduk"

        Kurtarma çalışmasına katılarak ekiplere yol gösteren 82 yaşındaki Ahmet Özcan ise gece saatlerinde dağda ışık gördüğünü söyledi.

        Bölgeyi çok iyi bildiği için ekiplere öncülük ettiğini anlatan Özcan, "Onların önüne düştüm gittim. Akşam dokuzdan beri dışarıdayım. Bölgede yol yok. Bir kilometre tırmandık. Ateş yakmışlar, öyle bulduk. Ateşin ışığı sayesinde bulduk." diye konuştu.

        Arama çalışmasına katılan Berk Özcan da "AFAD UMKE ve JAK ekibiyle olay yerine intikal ettik. İki kişiyi sağ salim helikoptere intikal ettirdik. Çok şükür sağ salim buraya geldik. Helikopterin ineceği yer müsait değildi. Helikopterin inebileceği bir yer ayarladık. Kaburgaları kırık olduğu için sedyeyle helikopterin ineceği alana çektik." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da bir çekiciye 2 çekicinin yüklenmesi sosyal medyada ilgi gördü
        Kastamonu'da bir çekiciye 2 çekicinin yüklenmesi sosyal medyada ilgi gördü
        Kastamonu'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Kastamonu'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Sinop'ta denizde bulunan cesedin Kastamonu'da kaybolan kaptana ait olduğu t...
        Sinop'ta denizde bulunan cesedin Kastamonu'da kaybolan kaptana ait olduğu t...
        Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
        Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
        Kastamonu'da balkonda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
        Kastamonu'da balkonda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
        Türk profesör, dünyada 7 noktada tespit edilen "denizlerin dinozoru"nu anla...
        Türk profesör, dünyada 7 noktada tespit edilen "denizlerin dinozoru"nu anla...