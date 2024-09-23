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        Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:41
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        Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Karabük-Kastamonu kara yolunun İstanbul Caddesi mevkisinde A.C. idaresindeki 06 CMK 528 plakalı tomruk yüklü tır devrildi.

        Yaralanan sürücü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Demir bariyerleri aşıp yolun karşı şeridine de geçen tomruklar nedeniyle Karabük-Kastamonu kara yolunda ulaşım bir süre servis yolundan sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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