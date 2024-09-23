Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Demir bariyerleri aşıp yolun karşı şeridine de geçen tomruklar nedeniyle Karabük-Kastamonu kara yolunda ulaşım bir süre servis yolundan sağlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.