Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da boy limitinin altında balık avlayanlara 66 bin lira cezası kesildi

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında balık avlayan 4 kişiye, 66 bin 108 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:18 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da boy limitinin altında balık avlayanlara 66 bin lira cezası kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında balık avlayan 4 kişiye, 66 bin 108 lira para cezası uygulandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, ilçenin Evrenye köyünde bulunan balıkçı barınağında denetim gerçekleştirdi.

        Bir balıkçı teknesinde avlanabilir boy sınırından küçük 30 kasa çinekop ele geçirildi. Ekipler, el koydukları balıkları İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

        Balıkçı teknesinde bulunan L.P, Ş.C, E.U. ve K.K'ye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 66 bin 108 lira idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "mobil göç noktası" aracı hizmet vermeye başladı
        Kastamonu'da "mobil göç noktası" aracı hizmet vermeye başladı
        Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da KOSGEB ve TKDK desteklerine ilişkin proje hazırlama eğitimi ve...
        Kastamonu'da KOSGEB ve TKDK desteklerine ilişkin proje hazırlama eğitimi ve...
        Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde madalya hede...
        Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde madalya hede...
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı