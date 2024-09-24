Kastamonu'da boy limitinin altında balık avlayanlara 66 bin lira cezası kesildi

Balıkçı teknesinde bulunan L.P, Ş.C, E.U. ve K.K'ye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 66 bin 108 lira idari para cezası verildi.

Bir balıkçı teknesinde avlanabilir boy sınırından küçük 30 kasa çinekop ele geçirildi. Ekipler, el koydukları balıkları İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

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