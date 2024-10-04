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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:12
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda tespit edilen Y.E'nin iş yerinde yapılan aramada, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İş yeri sahibi ile beraberindeki Y.A. ve M.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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