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        Vali Dallı "Halk Günü Toplantısı"nda vatandaşları dinledi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:41
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        Vali Dallı "Halk Günü Toplantısı"nda vatandaşları dinledi
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları kabul eden Vali Dallı, kendisine iletilen konuları not alarak çözümü noktasında yapılabilecek çalışmalarla ilgili kurumlara talimat verdi.

        Devletin şefkat elinin her zaman vatandaşların üzerinde olduğu vurgulayan Dallı, yaptığı açıklamada, kendilerine iletilen sorunların çözümü noktasında kurumlarla birlikte çalışacaklarını vurguladı.

        Dallı, her konuda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bizler, her fırsatta değerli hemşehrilerimizle yüz yüze görüşerek sorunlarını, taleplerini, ihtiyaçlarını dinliyor ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bugün de halk günü vesilesiyle hemşehrilerimizle buluştuk. Sorunlarını çözmek için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) İl Müdürü Fatih Tokgöz de toplantıda hazır bulundu.

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