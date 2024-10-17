Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da beylik tabacasıyla eşini öldüren polis tutuklandı

        Kastamonu'da tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da beylik tabacasıyla eşini öldüren polis tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.

        Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde 15 Ekim'de eşi Burçin Sevgi T'yi tabancasıyla öldüren ve daha sonra teslim olan Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Üç yaşında bir kız çocukları olan polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında evlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın ardından E.T, beylik tabancasıyla eşini vurmuş, Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü

        Benzer Haberler

        Vali Dallı "Halk Günü Toplantısı"nda vatandaşları dinledi
        Vali Dallı "Halk Günü Toplantısı"nda vatandaşları dinledi
        Türk Eczacıları Birliğince Bozkurt'ta yaptırılan kütüphane açıldı
        Türk Eczacıları Birliğince Bozkurt'ta yaptırılan kütüphane açıldı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 12'si öğ...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 12'si öğ...
        Kastamonu'da eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi
        Kastamonu'da eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi
        Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 12'si öğrenci 13 kişi...
        Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 12'si öğrenci 13 kişi...
        Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları sürüyor
        Genç Kadın Boks Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları sürüyor