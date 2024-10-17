Kastamonu'da beylik tabacasıyla eşini öldüren polis tutuklandı
Kastamonu'da tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.
Kastamonu'da tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.
Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde 15 Ekim'de eşi Burçin Sevgi T'yi tabancasıyla öldüren ve daha sonra teslim olan Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Üç yaşında bir kız çocukları olan polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında evlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın ardından E.T, beylik tabancasıyla eşini vurmuş, Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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