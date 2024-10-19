İhsangazi'de Muhtarlar Günü kutlandı

İhsangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdurrahman Bodur yaptığı konuşmada, muhtarların önemine dikkat çekerek, "19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edilmesine ilişkin genelgenin 2015 yılında Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarımızı sunmak istiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.