İstiklal Yolu'nu at sırtında geçtiler

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği İstiklal Yolu güzergahının 70 kilometrelik kısmı atla geçildi.

Binicilik ve Kültür Derneği üyelerinin dün İnebolu ilçesinden başladığı etkinlik kapsamında biniciler geceyi Ecevit Hanı'nda geçirdi.

Sabah tekrar yola çıkan biniciler güzergahın 70 kilometrelik kısmını at sırtında geçerek Seydiler ilçesinde etkinliklerini tamamladı.

Dernek Başkanı Zeki Kütük, AA muhabirine, etkinliğe 40 binicinin katıldığını belirtti.

Etkinliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini ifade eden Kütük, "Tüm arkadaşlarımız çok heyecanlı. Bir ahde vefa yolu burası. Buranın tanıtılması için uğraşıyoruz. Gerek yerel yönetimlerin gerek halkın bize karşı tutumları çok güzel. Mutluyuz. İnşallah üçüncüsünü yapacağız. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Türkiye'nin farklı noktalarından arkadaşlarımız var." dedi.

Azra Ayrancı ise Şehit Şerife Bacı'nın tarihteki önemine değinerek, "Şerife Bacımız ve şehitlerimiz için atlarımızla bu yolu koşmak istedik. Benim için çok duygusal geçti. Çok gururlandırıcı bir anıydı. İlk defa geldim buraya. Babamla birlikte Safranbolu'dan geldik. Her yıl gelmek, bu duyguyu yaşamak istiyorum." diye konuştu.