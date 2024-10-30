Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi

Bozkurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan kuruya, AFAD tarafından hazırlanan hak sahipliği listesinde yer alanlar katıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi köyü ve çevre köylerde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde evleri zarar görenlere TOKİ tarafından yapılan konutların kurası çekildi.

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