Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi köyü ve çevre köylerde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde evleri zarar görenlere TOKİ tarafından yapılan konutların kurası çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi köyü ve çevre köylerde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde evleri zarar görenlere TOKİ tarafından yapılan konutların kurası çekildi.

        Bozkurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan kuruya, AFAD tarafından hazırlanan hak sahipliği listesinde yer alanlar katıldı.

        Noter huzurunda çekilen kurada, 33 dairenin hak sahipleri belirlendi.

        Kuranın ardından vatandaşlar İlişi köyünde yapımı tamamlanan konutlarına kavuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        37 bin günübirlik konuta izin
        37 bin günübirlik konuta izin
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular!
        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular!
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kastamonu'da ziyaretlerde bulund...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kastamonu'da ziyaretlerde bulund...
        Karadeniz'de yüzen 3 yaban domuzu balıkçı tarafından görüntülendi
        Karadeniz'de yüzen 3 yaban domuzu balıkçı tarafından görüntülendi
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da "Kore Mutfak Günleri" yapıldı
        Kastamonu'da "Kore Mutfak Günleri" yapıldı
        Tosya'da 480 ton ceviz hasadı yapıldı
        Tosya'da 480 ton ceviz hasadı yapıldı
        Kastamonu'da mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kastamonu'da mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı