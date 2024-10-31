Hanönü Kaymakam Vekili Abdulmelih Orhan'a veda programı

Hanönü Kaymakam Vekili Abdulmelih Orhan için veda programı düzenlendi.

Sivas Doğanşar'a tayini çıkan Orhan için Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ve eşi tarafından veda programı düzenlendi.

Hanönü Orman İşletme Lokali'nde düzenlenen programda konuşan Orhan, ilçedeki vatandaşlardan helallik isteyerek, "Bu ilçeye gönül verdik. Sizlerle sevindik, sizlerle üzüldük, acılarınız acımız, sevinçleriniz sevincimiz, mutluluklarınız mutluluğumuz oldu. Yeni görev yerim olan Doğanşar'da aynı anlayış ve fedakarlıkla çalışarak daha güçlü bir Türkiye hedefi için emin adımlarla yürümeye devam edeceğim." dedi.