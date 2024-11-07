Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında İnebolu ve merkez ilçede yaptığı operasyonlarda, uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ile 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonlarda S.A, M.A.Ç, İ.Ç. ve E.H. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.H. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.