Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da trafik kazasında devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da trafik kazasında devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adem Y. (37) yönetimindeki 34 Z 2044 plakalı otomobil ile Ahmet B. idaresindeki 34 BVF 970 plakalı otomobil Ağlı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada Adem Y. idaresindeki otomobil devrildi. Devrilen otomobildeki Adem Y. ile Hayrettin S. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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