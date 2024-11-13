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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da trafik kazasında devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:09 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:32
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da trafik kazasında devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Adem Y. (37) yönetimindeki 34 Z 2044 plakalı otomobil ile Ahmet B. idaresindeki 34 BVF 970 plakalı otomobil Ağlı Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada Adem Y. idaresindeki otomobil devrildi. Devrilen otomobildeki Adem Y. ile Hayrettin S. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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