Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı

Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.

Açıklamada, "15, 16 ve 17 Kasım'da bölgemizde şiddetli yağış görüleceğinden aksaklık oluşmaması için Horma Kanyonu Yürüyüş Yolu, bu tarihlerde ziyarete kapatılacaktır." ifadesine yer verildi.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre yoğun yağış beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.