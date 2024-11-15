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        Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:47
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        Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı.

        Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre yoğun yağış beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, "15, 16 ve 17 Kasım'da bölgemizde şiddetli yağış görüleceğinden aksaklık oluşmaması için Horma Kanyonu Yürüyüş Yolu, bu tarihlerde ziyarete kapatılacaktır." ifadesine yer verildi.

        Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kanyon boyunca kayalara monte edilerek inşa edilen yürüyüş yolu, 2019'da faaliyete geçmişti.

        Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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