Küre Kaymakamı Aslan'dan YİBO öğrencilerine ziyaret

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Aslan ve Kara, ziyaret sonrası öğrencilere kırtasiye ürünleri ve çanta hediye etti.

Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan ile ilçede faaliyet gösteren maden firmasının işletme müdürü Yaşar Kara, Küre Yatılı Bölge Ortaokulunu (YİBO) ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.