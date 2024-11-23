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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Azdavay İlçe Kongresi'nde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye bu süreçte her zaman olduğu gibi mazlumların ve mağdurların yanında oldu, net tutum sergiledi ve Filistin davasına adalet ve özgürlük davası olarak baktı, destekledi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:59
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Azdavay İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye bu süreçte her zaman olduğu gibi mazlumların ve mağdurların yanında oldu, net tutum sergiledi ve Filistin davasına adalet ve özgürlük davası olarak baktı, destekledi." dedi.

        Yumaklı, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Azdavay 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 22 yıllık AK Parti iktidarlarında ülkenin çok önemli yol katettiğini söyledi.

        Geçmişe bakıldığında değişimin kolaylıkla görülebileceğini aktaran Yumaklı, "Bugünden sadece 10 sene geriye doğru baksak, memlekete hizmet etmek isteyenlerle onların önüne taş koyanların farkı çok bariz şekilde görülecek. Bunların en önemlisi vesayet idi. Vesayet aslına bakarsanız sizin düşünce, fikirlerinizi hiçbir şekilde umursamayıp sadece kendisinin istediğinin olmasını ortaya koyan bir anlayış. Bu memleketin bir evladı çıktı dedi ki, 'Hayır, bu memleketin asıl sahibi benim milletimdir." ifadelerini kullandı.

        Halkına giden bir devlet anlayışının oluştuğunu vurgulayan Yumaklı, "Hepiniz de şahitsiniz ki devlete giden, derdini devlete anlatmak isteyen bir anlayış kalmadı. Vatandaşına giden bir devlet anlayışı var. Devlet dediğimde sadece kurumlardan ibaret değil. Bunun içinde sizlere hizmet etmeye talip olan kim varsa onlardan bahsediyorum. İşte en büyük değişiklik bu oldu. Bu demokratik adımların 85 milyonu kucaklaması çok da uzun sürmedi. Bugün Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada güçlü bir konuma taşıyarak hepimizin umutlarını yeşertti." diye konuştu.

        İstikrar ve güvenin her şeyden önemli olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Türkiye hedeflerini bu istikrar ve güven üzerinde tutarak geliştirdi. Şimdi artık Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhuriyet'imizin birinci yüzyılı bitti, ikinci yüzyılını hep beraber inşa etmek zorundayız. Bu noktada önceki dönemlerden çok daha fazla çalışmamızı gerektiren bir durum söz konusu. Bunu yapabilme kapasitesine sahip tek parti AK Parti'dir. Bir diğer önemli husus ise kardeşlik, birlik, beraberliğimiz. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu, kendi bulunduğumuz ilde de ülkede de geçerlidir. Kardeşlik anlayışı olmazsa olmaz bir unsur. Bunları hazmedemeyenler olacaktır. Çünkü onların kendi ezberleri, fabrika ayarlarına dönmek için gayretleri var. Vatandaşı, kendilerine hizmet etmekte yükümlü görme anlayışlarından vazgeçmeme gibi huyları var. Elbette ki bizim milletimiz onların bu düşüncesini, hedefini görecek ve bunların engelleyecek ferasete sahiptir."

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yumaklı, "Büyük suçlar işleyen devlet başkanları var, biliyorsunuz. Bunlardan en önde geleni bugün için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Bugün itibarıyla kendisine tutuklama kararı çıkartılan bir katiller şebekesinin başı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o masum insanların hakkını bütün platformlarda arayacağı sözünden hareketle gerekli birimlerimizin başvuruları, takipleri ve savunmalarıyla bu noktaya gelmiş durumda. Elbette bu gecikmiş bir karar ancak o katiller için tarihin kara bir lekesi olarak kaydının düştüğünü de ifade edelim. Türkiye bu süreçte her zaman olduğu gibi mazlumların ve mağdurların yanında oldu, net tutum sergiledi ve Filistin davasına adalet ve özgürlük davası olarak baktı, destekledi." diye konuştu.

        "Tabii bunları hazmedemeyenler oldu, olacak." diyen Yumaklı, "Muhalefet için bu nereden baksanız bir dezenformasyon ve çarpıtma mekanizmasına dönüşmüş durumda. Onlar için hala kendi ideolojik çıkarlarını, düşüncelerini, tercihlerini öne koymak söz konusu ama burada AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya konulan o bütüncül yaklaşım, tutarlı yaklaşım bizler için normalleşme istemeyenlere, doğruya 'doğru' diyemeyenlere çok önemli bir mesajdır. Zaten AK Parti'yi diğerlerinden ayıran en önemli husus da bu." değerlendirmesinde bulundu.

        Güçlü Türkiye için ciddi gayret içinde olduklarının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Bütün bahsettiğimiz hususları getirirken en büyük destekçimiz ve güvenimiz sizlersiniz, sizlerin duaları. Bunları, 'Durmak yok, hizmete devam' diyen Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, vizyonunda yapıyoruz. Bu yol milletin yolu, bu yürüyüş milletimizin yürüyüşü. Burada sen, ben davası yok. Yine bizim partimizi diğerlerinden ayıran herhalde en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Herkes kendisine verilen görevi, kendisine verildiği şekliyle en iyi biçimde yerine getirmeye çalışır. Sen, ben olmamasının en önemli hususu da samimiyet, birlik, beraberlik, kardeşlik."

        Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile partililer katıldı.

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