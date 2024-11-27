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        Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekip davul zurna ile karşılandı

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde köy sakinleri kar nedeniyle kapanan yolu açan ekibi davul zurnayla karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:04
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        Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekip davul zurna ile karşılandı
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde köy sakinleri kar nedeniyle kapanan yolu açan ekibi davul zurnayla karşıladı.

        İlçeye bağlı Urva köyünün yolları, bir kaç gündür etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köyün kapanan yollarını ulaşıma açtı. Greyderin köye gelişini köy sakinleri davul zurna çalarak kutladı.

        Köy muhtarı Yaşar Muslu, AA muhabirine, kar nedeniyle köylerinin yolunun kapandığını söyledi.

        Köylerinin yüksek rakımda olduğunu anlatan Muslu, "Yüksek rakımda olduğumuz için kar da şiddetliydi. Buna bağlı olarak yollarımız kapandı. Özel idare ekiplerinin köyümüzün yolunu açacağını haber alan Mevlüt abi ve Halit amca davul zurna ile greyderi karşıladı." dedi.

        Yolların açılmasına destek veren herkese teşekkür eden Muslu, şöyle konuştu:

        "Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarımız ulaşıma açılmıştır. Pınarbaşı Kaymakamlığımız, Pınarbaşı Belediyemiz ve Özel İdare Müdürlüğümüz nezdinde; Birlik müdürümüz Ünal hocamıza, Sinan Yılmaz başkanıma, greyder operatörü Şenol ve kepçe operatörü Turgut kardeşlerime, tüm köylülerimiz adına Urva köyü muhtarlığı olarak teşekkürlerimi sunarım."

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