Yurduntepe yeni kayak sezonunda 100 binden fazla ziyaretçi bekliyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Ilgaz Dağı'nda devlet yatırımıyla 2020 yılında faaliyete giren Yurduntepe Kayak Merkezi, yeni sezonda 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi, Ocak 2020'den bu yana kayakseverleri ağırlıyor.

Doğal güzellikleri ve 5,6 kilometrelik pistiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi'ne Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük'ten de ziyaretçi geliyor. Kar yağışıyla hafta sonu yeni sezon için ziyaretçilerine kapılarını açan tesiste, ilk etapta acemi pisti, kızak pisti, telesiyej ve kafeler açılacak. Kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesinin ardından ana pistler kullanılabilecek.

Geçen yıl 30 Aralık'ta başlayan kayak sezonunda 100 bin kişinin ziyaret ettiği merkezde bu yıl erken gelen yağış ile bu sayının artması bekleniyor. Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, tesisin her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırladığını söyledi. Yurduntepe Kayak Merkezi'nin devlet yatırımı olduğuna işaret eden Kaya, "Devletimizin yatırımlarıyla Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi olarak 2020 yılının ocak ayında açılan bir tesis. O günden bugüne kadar İl Özel İdaresi tarafından işletilmekte. Bu dağ, daha önce hiçbir şey yokken devlet yatırımlarıyla hayat buldu. Özellikle Kastamonu ve yakın çevre illerden insanlar son dönemde akın akın gelmeye başladılar." dedi.

Tesisin bu yıl ağır bakımlarının yapıldığını ifade eden Kaya, ikinci etap ile birinci etap arasında da 450 metrelik yeni bir pist açtıklarını aktardı. Açılan bu yeni pist ile kayakseverlerin zirveden kesintisiz iniş yapabileceklerini anlatan Kaya, şunları söyledi: "Birkaç gün önce yağan karla birlikte kızak pisti ve acemi pistinin ezmesini gerçekleştirdik, pistlerimiz hazır. Ancak ana pistimizde henüz kar seviyesi yeterli değil. Hafta sonu kafeler, kızak pisti, acemi pisti olmak üzere gezi amaçlı telesiyeji de açtık. Batı Karadeniz bölgesinin en uzun pisti olması ve sezonun erken başlayıp geç bitmesi buradaki turizmi canlandırdı. Yurduntepe'nin açılması kış turizminde çok etkili oldu."