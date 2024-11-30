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        Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 30.11.2024 - 21:54
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        Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

        İlçeye bağlı Selalmaz köyü Mollaahmet Mahallesi'nde Arif Çatal'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye gelen Daday ve Pınarbaşı ile Karabük'ün Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Söndürülen yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

        Öte yandan yangın sırasında Çatal ailesinin köy dışında bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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