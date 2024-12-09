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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:13 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:18
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Araç ilçesinde E.S'nin aracında yapılan aramada uyuşturucu hap yakalandı. Seydiler ilçesinde ise E.K, A.E. ve E.K'nin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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