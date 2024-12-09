Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Araç ilçesinde E.S'nin aracında yapılan aramada uyuşturucu hap yakalandı. Seydiler ilçesinde ise E.K, A.E. ve E.K'nin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
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