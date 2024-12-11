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        Endonezyalı öğrenciler "Kastamonu Harika Olimpiyatları"nı düzenledi

        Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler tarafından, "Kastamonu Harika Olimpiyatları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:54
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        Endonezyalı öğrenciler "Kastamonu Harika Olimpiyatları"nı düzenledi
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        Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler tarafından, "Kastamonu Harika Olimpiyatları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu ile Endonezya öğrenci topluluklarının işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Uluyazı Kampüsü Ayyıldız Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlendi.

        Bartın, Çorum, Karabük ve Kastamonu'da eğitim gören 200 Endonezyalı öğrencinin katıldığı etkinlikte geleneksel dans gösterileri sergilendi, basketbol, voleybol, mini futbol ve bilardo turnuvaları düzenlendi.

        Kastamonu Harika Olimpiyatları Başkan Yardımcısı İmelda Saputri, gazetecilere, organizasyonun hem öğrenciler arasında hem de kültürel bağların güçlenmesine önemli katkısı olacağını belirterek, "Bu sene etkinliğin üçüncüsünü düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimizin başarıyla devam etmesi en büyük temennimiz." ifadesini kullandı.

        Kastamonu Endonezya Öğrenci Topluluğu Başkanı Depri Ardi Saputra ise bu tür organizasyonların Türkiye'deki Endonezyalı öğrenciler arasındaki dostluğu pekiştirdiğini dile getirerek, kurulan bağların gelecekte daha güçlü bir topluluk oluşturmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

        Türkiye Endonezya Öğrenci Topluluğu Başkanı Adam Syaikhul da ülkelerinden uzakta olmalarına rağmen dayanışma ve yaratıcılıklarıyla kendilerini evlerinde hissettiklerini anlattı.

        Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Shofiyyah Aini Jannah da etkinliğin yalnızca spor olmadığına işaret ederek, "Dayanışmayı artırmak, dostluk bağlarını güçlendirmek ve birlik ruhunu pekiştirmek adına eşsiz bir fırsat sunuyor." dedi.

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