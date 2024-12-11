Endonezyalı öğrenciler "Kastamonu Harika Olimpiyatları"nı düzenledi

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler tarafından, "Kastamonu Harika Olimpiyatları" etkinliği gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu ile Endonezya öğrenci topluluklarının işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Uluyazı Kampüsü Ayyıldız Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlendi.

Bartın, Çorum, Karabük ve Kastamonu'da eğitim gören 200 Endonezyalı öğrencinin katıldığı etkinlikte geleneksel dans gösterileri sergilendi, basketbol, voleybol, mini futbol ve bilardo turnuvaları düzenlendi.

Kastamonu Harika Olimpiyatları Başkan Yardımcısı İmelda Saputri, gazetecilere, organizasyonun hem öğrenciler arasında hem de kültürel bağların güçlenmesine önemli katkısı olacağını belirterek, "Bu sene etkinliğin üçüncüsünü düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimizin başarıyla devam etmesi en büyük temennimiz." ifadesini kullandı.

Kastamonu Endonezya Öğrenci Topluluğu Başkanı Depri Ardi Saputra ise bu tür organizasyonların Türkiye'deki Endonezyalı öğrenciler arasındaki dostluğu pekiştirdiğini dile getirerek, kurulan bağların gelecekte daha güçlü bir topluluk oluşturmalarına katkı sağlayacağını kaydetti. Türkiye Endonezya Öğrenci Topluluğu Başkanı Adam Syaikhul da ülkelerinden uzakta olmalarına rağmen dayanışma ve yaratıcılıklarıyla kendilerini evlerinde hissettiklerini anlattı.