Kastamonu'da "sahte reçete" operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şüphelilerden eczane sahibi ile bir çalışan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan eczane sahibi ile 2 çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, eczanede yaptıkları aramada 4 bin 332 sentetik ecza hapı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyip "uyuşturucu madde ticareti", " kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" yapıldığı iddiasıyla bir eczaneye operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.